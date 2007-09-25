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Создан новый региональный центр практического обучения аграриев

25 сентября 2007 11:45
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Региональный центр практического обучения аграриев создан на базе Витебской ветеринарной академии. Здесь специалистов ознакомят с инновационными формами и методами практического и производственного обучения, продемонстрируют энергосберегающие технологии, внедрение передового опыта возделывания зерновых культур. В новом структурном подразделении вуза будут обучаться студенты академии и отраслевых ссузов, повышать квалификацию и проходить переподготовку специалисты АПК, преподаватели высших и средних учебных заведений, а также работники, профессии которых связаны с получением экологически безопасной продукции.
# общество

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