Создан новый региональный центр практического обучения аграриев

Региональный центр практического обучения аграриев создан на базе Витебской ветеринарной академии. Здесь специалистов ознакомят с инновационными формами и методами практического и производственного обучения, продемонстрируют энергосберегающие технологии, внедрение передового опыта возделывания зерновых культур. В новом структурном подразделении вуза будут обучаться студенты академии и отраслевых ссузов, повышать квалификацию и проходить переподготовку специалисты АПК, преподаватели высших и средних учебных заведений, а также работники, профессии которых связаны с получением экологически безопасной продукции.