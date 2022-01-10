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«Создадут более сильный фундамент». Михаил Русый об изменениях в Конституции

10 января 2022 17:30
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Новости Беларуси. В Совете Республики 10 января весь день перед неравнодушными белорусами была открыта общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: люди поддерживают ту политику, которая проводится в нашей стране, они глубоко изучают проект Конституции – подробнее здесь.

«Создадут более сильный фундамент». Михаил Русый об изменениях в Конституции-1

Святая боль земли, потери, кровь, уже ль забыли это вы? Повязаны веками, памятью и кровью мы. Не рвите ж по живому три сестры, потомкам, детям подарите мир в любви. 

«Создадут более сильный фундамент». Михаил Русый об изменениях в Конституции-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Много высказываний начинается. То, что Конституция 1994 года стабильная, под сильного Президента, которая позволила в самое короткое время создать страну, государство с сильной властью. И вот казахстанские события подтвердили, что курс был правильный. Поэтому нынешние дополнения и изменения укрепят, усилят. Создадут более сильный фундамент и социальный, и экономический, и политический, и идеологический, и патриотический в данном документе.

Предварительная запись на прием в Совете Республики не требуется. С собой захватить нужно только лишь паспорт и, конечно, свои идеи. Попасть в общественную приемную со своими предложениями или замечаниями можно каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00.  

# Конституция # общество # Михаил Русый # Фотофакт

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