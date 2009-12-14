Союзный юбилей: эхо Москвы

Вера в будущее, надежда на скорейшую интеграцию и любовь между братскими народами. Именно с этих принципов 10 лет назад началось строительство союзного государства.

Один на двоих, юбилей отмечали на главной сцене России. Причем шумно, «звездно», но без особого пафоса. Все словно замерли перед дверью в новую десятилетку.

Александр Маршал, заслуженный артист Российской Федерации:

– Мы исконно дружим. Давно. Нас нельзя разделить. Поэтому пусть будет 15, 20 лет Союзному нашему государству. Чем больше, тем лучше.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

– Это здорово, что наши связи как были, так они и остаются, они расширяются, крепнут. Они позволяют нам больше узнавать друг о друге.

Леонид Агутин, заслуженный артист Российской Федерации:

– Мы неотделимы друг от друга на мой взгляд. Поэтому здорово, что этот союз существует.

Действительно, культура и образование – те сферы, в которых удалось продвинуться достаточно далеко. Однако, это одно из того немногого, что все же удалось сделать. Немного сделано по вопросам прав субъектов хозяйствования и равенства граждан. Не смотря на оптимизм звезд «союзной» эстрады, просчитать какое будущее ждет союзное государство, не сможет даже самый опытный оракул.

Михаил Виноградов, руководитель фонда «Петербургская политика», политолог:

– Создание Союзного государства, по сути, идет уже второй век. И никакого серьезного Союзного государства создано не было. Как не парадоксально, чем ближе становились внутриполитические системы России и Беларуси, чем больше появлялось сходства, тем меньше желания появлялось объединяться.

Евгений Минченко, генеральный директор международного института политической экспертизы:

– Мое мнение, что позитивное последствие Союзного государства России и Беларуси недооценено. Мы имеем для населения обеих государств наличие таких позитивных черт, как, например – единые образовательные стандарты, возможность перемещения рабочей силы.

Михаил Ремизов, Руководитель института национальной стратегии:

– Удалось обеспечить равные базовые гражданские права граждан России и Беларуси на территории этих стран. Есть серьезные продвижения в социально-гуманитарной интеграции, можем говорить, что наше социальное и гуманитарное пространство – единое.

Основные киты, на которых базируется Союзное государство стали основой и для нового интеграционного проекта – Таможенного союза трех. В процесс строительства единого интеграционного пространства присоединился и Казахстан. Несомненно, опыт союзного государства станет основой и для нового образования. И хочется верить, что только положительный опыт.

Михаил Ремизов:

– Таможенный союз – это проект, который стратегически весьма важен. Одна из главных тенденций мировой экономики стоит не в глобализации, как таковой, а в формировании крупных региональных экономических союзов. Это происходит и в Юго-восточной Азии, и в Латинской Америке, и в Европе. Вот одной из таких зон может стать Таможенный союз.

Михаил Виноградов:

– С Таможенным союзом большая интрига. Потому, что, кажется, обо всем договорились, кажется, все легко, но специфика интеграционных процессов такова, что в последний момент очень часто что-нибудь срывается.

К слову, Таможенный союз развивается не по дням, а по часам. Несмотря на то, что с момента подписания кодекса прошло всего 2,5 недели – уже есть четкое понимание – Союз надо расширять. Формула «Три +» – по такой схеме будет функционировать таможенное единство. Это значит, что помимо Беларуси, России и Казахстана к уже созданному интеграционному ядру могут присоединиться и другие страны бывшего СССР.

Особые надежды на то, что одной из первых присоединится именно Украина. А пока, самый важный и пока открытый вопрос – создание внутри таможенного союза унифицированного ценообразования и равных условий для субъектов хозяйствования. К слову, последнее – главный камень преткновения в отношениях внутри Союзного государства.

То, что параллельные линии в знаке равно пересекаются – противоречит математическим теоремам, но отнюдь не противоречит политическим принципам. Вопрос о равноправии двух союзных государств до сих пор остается открытым. И если между правами белорусов и россиян еще уместно поставить знак равно, то между правами субъектов хозяйствования этот математический символ впору зачеркивать.

Евгений Минченко, генеральный директор международного института политической экспертизы:

– Скажем молочная война, которая у нас была и которая, конечно, не красит обе страны. Она была вызвана тем, что уровень государственной поддержки агропромышленного комплекса в Беларуси гораздо выше, чем в Российской Федерации. Соответственно, белорусская продукция является более конкурентоспособной.

Выходит, что Россия, то ли завидует белорусской экономике, которая гораздо меньше пострадала от финансового кризиса, и поэтому периодически мстит подобного рода «молочными и сахарными конфликтами», то ли попросту боится ввиду белорусского «конкурента» потерять свои позиции на рынке. Но, как известно, зависть – плохое чувство.



Михаил Ремизов:

– Равные права субъектов хозяйствования и цены не работают по разным причинам. На мой взгляд, по итогам минувших лет можно сказать, что руководство Беларуси не было действительно заинтересовано в комплексном проекте реинтеграции. В большей степени оно руководствовалось политикой экономического эгоизма – это в лучшем случае, в худшем – политикой корпоративно-сырьевого эгоизма.

На этот раз восточная соседка, по крайней мере, заранее пообещала, что неприятных новогодних газовых сюрпризов не будет. Тем не менее, задел для «но» всегда остается. Вроде бы решение принято и по нефтяному вопросу. Хотя буквально за пару дней до начала заседания высшего госсовета замминистра энергетики России Сергей Шматко предложил Беларуси черное золото по низкой цене в обмен на белорусский «Нафтан». Такие «вбросы» могут быть расценены только как шантаж.

Михаил Виноградов:

– Известно, что российская сторона давно ищет возможности расширения своих энергетических возможностей на постсоветском пространстве, поэтому периодически забрасывает удочки, тестирует те или иные идеи.

Высший госсовет состоялся. Переговоры длились рекордное количество часов. По мнению Президентов, компромисс был найден и был принят ряд важнейших решений. Однако на итоговой пресс-конференции президенты не стали вдаваться в подробности, но уже по сложившейся традиции подробности начала преподносить российская пресса. Причем опять же по традиции со ссылкой на анонимный источник в Кремле.

С претензией на сверхосведомленность этот источник заявил изданию коммерсант: «Белорусская сторона хотела бы уменьшить нынешнюю ставку на нефть. Мы же высказались за то, чтобы не поднимать ее, а сохранить на нынешнем уровне. Это и есть наша им уступка», – сообщил анонимный источник «Коммерсанту». «Хотя Москва по-прежнему не настроена выдавать Минску кредиты на сумму $500 миллионов и 100 миллиардов рублей, сохранение статус-кво в вопросе о нефтяных пошлинах уже можно считать шагом навстречу Белоруссии».

Очевидно, что когда у одного из партнеров именно такой подход «кормим, поддерживаем, субсидируем», оговорить о строительстве равноправного союза достаточно сложно.