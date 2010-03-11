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Союзные парламентарии обсудили перспективы Таможенного союза

11 марта 2010 19:25
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Депутаты сошлись во мнении, что Беларусь, Россия и Казахстан при едином подходе смогут успешнее решать транснациональные проблемы терроризма, распространения наркотиков и торговли людьми.

Вместе с тем, союз трёх активизирует создание совместных производственных коопераций. Страны смогут свободно торговать между собой, будут созданы новые рабочие места, а предприятиям будет проще выйти на международные рынки.

Говорили парламентарии и о возможных сложностях, которые могут возникнуть на этапе вхождения в единое таможенное пространство. Но результат интеграции для экономик всех трёх государств оправдывает  временные трудности отдельных предприятий или отраслей.  

Иван Саввиди, член Комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации:
Мы помним о ситуации с молочными продуктами. У нас не было ясности с таможенным пространством. Сегодня мы всего-навсего законодательно окантовываем волеизъявление каждого народа. Это выгодно во всех отношениях. Это сотни миллиардов долларов экономии для каждой страны.

# общество

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