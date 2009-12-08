Союзному государству Беларуси и России - 10 лет

Дата подписания договора 8 декабря 1999 года вошла в историю и открыла новую страницу в развитии отношений двух стран.

Документ определяет основные направления интеграции: формирование единого экономического пространства; объединение энергетических, транспортных систем; сотрудничество в гуманитарной и социальной областях, сферах внешней политики, обороны и безопасности.

Объем взаимной торговли между Беларусью и Россией за последнее десятилетие возрос более чем в пять раз - с шести с половиной до тридцати четырех миллиардов долларов. А бюджет союзного государства превысил четыре миллиарда российских рублей.

Шесть белорусских областей и Минск связаны соглашениями о сотрудничестве практически со всеми регионамиРоссийской Федерации.

С десятой годовщиной подписания Договора о создании Союзного государства белорусов и россиян поздравил Президент Александр Лукашенко.

« ... За прошедший период воплощены в жизнь многие положения Договора. Мы совместно укрепляем обороноспособность и безопасность Союзного государства, с единых позиций выступаем на международной арене. Достигнут высокий уровень взаимовыгодной промышленной и научно-технической кооперации, сложились устойчивые региональные связи. Наше главное достижение - равенство граждан Беларуси и России в праве на труд, пенсионное и медицинское обеспечение, выбор места жительства, получение образования... Предстоит еще активнее работать над формированием благоприятных и равных экономических условий для субъектов хозяйствования обеих стран, созданием надежной системы социальной защиты населения Беларуси и России, гармонизацией национальных законодательств...»



Главные торжества по случаю десятилетие подписания Договора о создании Союзного государства пройдут сегодня в Москве. Это торжественное собрание, праздничный концерт и прием.

В Государственный Кремлевский дворец приглашены официальные делегации Беларуси и России, руководители министерств и ведомств, депутаты, представители общественных организаций, ветераны войны и труда, деятели культуры и искусства, лауреаты премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Праздничный концерт с участием российских и белорусских артистов пройдет и в Санкт-Петербурге. В Хабаровске откроются Дни культуры Беларуси.

В Минске масштабные мероприятия в честь 10-летия подписания Договора о создании Союзного государства запланированы на 18 декабря во Дворце Республики.