Союзное государство в двухкомнатной квартире

Какая погода царит в белорусско-российском доме и кто в семье главный?

«Белорусского россиянина» Анатолия Ивановича узнают, пожалуй, в каждом цветочном киоске. Встречать жену после работы с букетом – в их семье это стало уже доброй традицией.

Они познакомились почти 30 лет назад, тогда ещё в Советском Союзе. 22-летнего Анатолия Ивановича, учителя бегомльской музыкальной школы, пригласили дирижировать военным оркестром в Сергиево-Посадском районе. Тогда он ещё не предполагал, что построит свой белорусско-российский семейный союз.

С тех пор они стали строить свой союз двух государств в своей двухкомнатной квартире. А кто в семье главный – не решили до сих пор.

Анатолий Петров:

У меня жена в роддоме работает, дежурства бывают очень сложные, роды очень сложные — тут берешь всё на себя! Я не понимаю тех мужчин, которые лежат на диване с газетой, когда жена, придя с работы, ещё и стоит у плиты!

В их фотоальбоме белорусских снимков почти в двое больше чем российских – заслуга Анатолия Ивановича. На родину отца всей семьей ездят часто, поэтому и белорусский язык не забывают.

Кстати, сам Анатолий Иванович о союзе двух государств знает не понаслышке. Пять лет назад он воплотил свою давнюю мечту – объединить всех белорусских земляков, для кого второй родиной стал российский Сергиев Посад. Идея удалась! А в организацию единения славян сегодня входят более двух с половиной тысяч белорусов.

Анатолий Петров:

Занимают различные должности наши земляки, иной раз когда узнаешь, берет гордость за них! Дескать, не потерялись и поддерживают связи с республикой.

К слову, и сам Сергиев Пасад, где живет эта белорусско-российская семья, имеет непосредственное отношение к синеокой. Уже пять лет Слоним и Посад – города побратимы.