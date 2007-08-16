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Союз творческих государств

16 августа 2007 08:18
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Более ста молодых талантов из Беларуси и России станут слушателями специальных мастер-классов "Союзное государство - молодым талантам XXI века". Они открываются сегодня в Москве. Своим опытом поделятся преподаватели ведущих творческих учебных заведений российской столицы: Московской государственной консерватории имени Чайковского и средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, Московского художественно-промышленного института имени Строганова. Для юных художников организуют пленэры в музее-усадьбе "Останкино".
# общество

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