Совсем скоро интернет в Беларуси станет еще доступней и качественней

Каждый третий белорус с интернетом на «ты». Более трех миллионов жителей страны – активные пользователи виртуальной сети. «WWW» чаще набирают мужчины, чем женщины.

Таковы результаты последних социсследований проведенных в мировой паутине. Все большую популярность интернет набирает в сельской местности. Ведь это и обучение, и общение, и даже шопинг, не выходя из дома.

В классе брилевской гимназии уже сменилось три поколения компьютеров. Еще в начале 90-х первые «Корветы» казались фантастикой, сегодня же любой семиклассник знает про интернет все, не смотря на то, что тему «Сеть интернет» по школьной программе будут проходить только в конце года.

Семиклассники о том, что такое интернет:

– Там есть все, что тебе надо;

– И она подойдет любому человеку;

– В общем, это неограниченные возможности.

Среди белорусов использующих неограниченные возможности глобальной сети почти четверть студентов и школьников. Одиннадцатиклассник Евгений Селюк все свободное время сейчас проводит за компьютером. В этом году важное испытание – централизованное тестирование и поступление в ВУЗ. Без интернета никак.

Евгений Селюк учащийся Брилевской гимназии Гомельский район:

– При подготовке к тестированию, можно залезть в интернет, поискать что нужно. Либо же обучающие программы, которые есть у нас в школе, практически по любым предметам.

Свою жизнь без компьютера Евгений действительно вряд ли сможет представить. У его дедушки первый компьютер появился почти одновременно с рождением внука. Еще в середине 90-х. В свои 72 Феликс Исаакович уверенный пользователь сети. Стаж 12 лет.

Феликс Исаакович:

– Раньше, когда в деревне компьютеров было мало, многие ученики ко мне приходили что-то поискать в интернете. А сейчас, почти у каждого свой компьютер есть.

Кстати, среди белорусских интернет-пользователей почти 2% старше 55 лет. Что касается доходов: самый большой процент пользователей зарабатывает до миллиона белорусских рублей в месяц.

Феликс Исаакович:

– За телефон я плачу намного больше, чем за интернет.

Подавляющее большинство белорусов выходят в сеть с домашних компьютеров. И есть все основания полагать, что такая тенденция сохраниться и в будущем. Однако, совсем скоро интернет станет еще доступней и качественней. Разрешение на построение высокоскоростных Ethernet-сетей, благодаря Указу Президента, получили почти десяток компаний.

Игорь Сукач, генеральный директор компании «Альтернативная цифровая сеть»:

– Это сокращает наши издержки, это позволяет дойти до каждого пользователя, до каждой квартиры. Вследствие чего мы имеем возможность сформировать более интересные предложения на рынке, более востребованные пользователем.

Правда к 2013 году качественным доступом в Интернет планируется охватить практически всю территорию Беларуси. Амбициозные планы провайдеров теперь поддержали и на законодательном уровне.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ.