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Современный хирургический корпус возводят в Гомеле

29 ноября 2025 08:10
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Новые возможности для оказания квалифицированной медицинской помощи. Современный хирургический корпус возводят на территории областного клинического онкологического диспансера в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный хирургический корпус возводят в Гомеле-2

На первом этаже здания разместятся приемное отделение, помещения общего пользования и гистологическая лаборатория. Со второго по пятый этажи – палатные отделения, рассчитанные на 160 пациентов. Здесь будут находиться 4 отделения. Шестой этаж займут отделения анестезиологии и реанимации. На седьмом этаже будет хирургический блок.

Современный хирургический корпус возводят в Гомеле-4

Геннадий Домосканов, заместитель генерального директора – главный инженер Гомельского областного управления капитального строительства: 
Возведение объекта и строительство ведется за счет государственной программы по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Объект сегодня разделен на две очереди строительства. Первая очередь строительства – это работы подготовительного периода, которые выполнены на сегодня. Работы по переносу и сносу сетей инженерной инфраструктуры, а также работы по строительству газификатора и строительству трансформаторной подстанции, которые находится с левой стороны от нас. На сегодня проводится работа с включением сетей электроснабжения.

Завершить первый этап строительных работ планируют к декабрю. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

# Строительство

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