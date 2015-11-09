Новости Беларуси. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Столбцах. Жители района ждали этого события более 10 лет. Вначале здесь планировалось возвести кулинарное училищ. Но в 2000 году строительство остановилось, объект стал аварийным, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Четыре года назад дело сдвинулось с мертвой точки. Но на этот раз местные власти решили прибегнуть к спорту. В прошлом году сдали первую очередь физкультурно-оздоровительного комплекса. В этом году, в праздничной атмосфере, вторую.

В одном здании разместились бассейн, спортивные залы, баня, кафе. Здесь созданы все условия для занятий спортом как для детей, так и для взрослых.