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Современные трубочисты. Как ухаживают за печами сейчас? Анонс программы «Центральный регион»

22 октября 2021 14:21
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Новости Беларуси. С наступлением холодов спасатели вновь отправились в профилактические рейды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотрудники МЧС совместно с социальными работниками проверяют состояние печей и каминов. Особое внимание – домам, где проживают одинокие пенсионеры.

Современные трубочисты. Как ухаживают за печами сейчас? Анонс программы «Центральный регион»-1

Неисправности печного оборудования или халатное обращение с ним – одна из главных причин возгораний. Только в октябре в области произошло 80 пожаров. Спасатели тщательно осматривают печи на малейшие дефекты и дают рекомендации владельцам по их безопасной эксплуатации.

Современные трубочисты. Как ухаживают за печами сейчас? Анонс программы «Центральный регион»-4

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Хозяин должен понимать, что печь можно топить только тогда, когда она полностью исправна, дымоход очищен, целостность печи не нарушена, прибит предтопочный лист. И, конечно, обращаем внимание на правила эксплуатации, что нельзя допускать перекала, очень опасен угарный газ. Поэтому топку необходимо заканчивать только после полного прогорания углей.

Современные трубочисты. Как ухаживают за печами сейчас? Анонс программы «Центральный регион»-7

Профилактическая акция продлится до конца октября. Как ухаживать за печкой, чтобы она служила долго, а отопительный сезон прошел безопасно, смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем также, почему традиционную печь не заменят электроплиты и микроволновки и какие рекорды бывают у современных трубочистов.

Новый выпуск смотрите 23 октября в 10:30 на СТВ.

# Отопительный сезон # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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