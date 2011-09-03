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Современные технологии появятся во всех животноводческих хозяйствах Беларуси

03 сентября 2011 14:08
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Вопросы оптимизации отрасли рассмотрели на выездном заседании Правительства.

Участники посетили ряд современных агрокомплексов, где обсудили развитие племенного животноводства, а также внедрение в отрасль инновационных технологий.

Перед селекционерами теперь стоит задача вывести мясомолочное производство страны на новый уровень, вдвое увеличив продуктивность. Таким образом хозяйства смогут снизить импортозависимость и наладить производство высококачественной продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Без связи сельского хозяйства и науки дальнейшее продвижение уровня скота, урожайности сельскохозяйственных культур практически невозможно.

# общество # Белоруссия

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