Современные технологии появятся во всех животноводческих хозяйствах Беларуси

Участники посетили ряд современных агрокомплексов, где обсудили развитие племенного животноводства, а также внедрение в отрасль инновационных технологий.
Перед селекционерами теперь стоит задача вывести мясомолочное производство страны на новый уровень, вдвое увеличив продуктивность. Таким образом хозяйства смогут снизить импортозависимость и наладить производство высококачественной продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Без связи сельского хозяйства и науки дальнейшее продвижение уровня скота, урожайности сельскохозяйственных культур практически невозможно.