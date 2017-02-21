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Современное оружие, полевая кухня, рукопашный бой: что показали суворовцам бойцы спецназа

21 февраля 2017 10:35
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Новости Беларуси. Боевой опыт – младшему поколению. Солдаты спецназа провели мастер-класс для будущих офицеров – воспитанников Минского суворовского училища.

Представители одного из самых престижных подразделений белорусской армии продемонстрировали лучшие образцы современного боевого оружия, показали полевые кухни, приемы рукопашного боя. Кроме того, ребят учили пользоваться современной электроникой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:
Данное мероприятие направлено на профессиональную ориентацию и оказание помощи в выборе будущем профессии суворовцами, которые должны стать курсантами и офицерами, продолжив дальнейшую свою жизнь в рамках Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Помимо суворовцев на мастер-классе присутствовали воспитанники социального приюта Первомайского района. К слову, занятия будут проходить практически весь день. Ребятам прочтут лекции об истории спецназа и военно-политической обстановке в мире.

# общество # Армия Беларуси

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