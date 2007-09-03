Современная оболочка и богатая духовно-нравственная начинка внутри

Школа Евфросиньи Полоцкой в самом древнем городе Беларуси к началу учебного года ввела в строй два новых учебных корпуса.

Теперь это среднее учреждение образования стало самым большим в области. Но останавливаться на достигнутом городские власти не собираются. Уже ведётся строительство пятого блока и стадиона. 1 сентября 2008 года учебное заведение будет принимать лично Президент Беларуси, Александр Лукашенко.

Об этой школе говорят в Полоцке все. Устроить туда своё чадо мечтает каждый родитель. Говоря современным языком, школа имени Евфросиньи Полоцкой - самое элитное учреждение образования не только в городе, но и в области. В новой школе три помещения для приёма пищи. Это просторная столовая на 620 мест, кафе и витаминный бар. Последний самый популярный у младших школьников.

Физической культуре в новой школе самое пристальное внимание. Для укрепления духа школьников построили три спортивных зала. Игровой, гимнастический, и тренажёрный. Не мало часов отведено духовно-нравственному и идейному воспитанию. История жизни великой просветительницы земли Белорусской, Евфросиньи Полоцкой, на первом месте.

Пока здесь обучается 800 учеников. Однако уже с 1 сентября 2008 года в школу придёт уже более 1200 учащихся. Построят и еще один корпус. Там разместятся конференц-зал, кабинеты трудового обучения, библиотека с читальным залом, актовый зал на 450 зрителей и оранжерея с зимним садом. А в современном планетарии дети смогут наблюдать за небесными светилами.

