Совместные учения Беларуси, Литвы и Латвии

По сценарию произошла разгерметизация хранилища аммиака. Облако ядовитого газа направляется в сторону Литвы. МЧС эвакуирует население и проводит тотальное обеззараживание.
Но это не единственный сценарий учений. На железнодорожной станции возле Гродно происходит столкновение двух железнодорожных составов - разливается более трехсот тонн соляной кислоты. Возникает пожар. Спасатели устраняют последствия и проводят химическую обработку личного состава. К слову, совместные учения МЧС трех стран проходят в рамках проекта Еврокомиссии по борьбе с чрезвычайными ситуациями в трансграничном регионе.