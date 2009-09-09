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Совместные учения Беларуси, Литвы и Латвии

09 сентября 2009 07:57
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Тушат пламя, нейтрализуют опасные химикаты и ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

По сценарию произошла разгерметизация хранилища аммиака. Облако ядовитого газа направляется в сторону Литвы. МЧС эвакуирует население и проводит тотальное обеззараживание.

Но это не единственный сценарий учений. На железнодорожной станции возле Гродно происходит столкновение двух железнодорожных составов - разливается более трехсот тонн соляной кислоты. Возникает пожар. Спасатели устраняют последствия и проводят химическую обработку личного состава. К слову, совместные учения МЧС трех стран проходят в рамках проекта Еврокомиссии по борьбе с чрезвычайными ситуациями в трансграничном регионе.

# общество

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