Совместные антитеррористические учения военнослужащих из Беларуси и Китая прошли под Барановичами

Международные маневры стали уже традиционными для белоруской армии. В этот раз тренировались подразделения Сил спецопераций Беларуси и Воздушных сил Народной Освободительной Армии Поднебесной.

Беларусь и Китай укрепляют контакты, в том числе и в военной области. Пекин стал одним из основных партнеров Минска в вопросах международного сотрудничества.

За последние три года государства обменялись семью военными делегациями на высоком уровне. Большое представительство из Поднебесной приехало в Беларусь и в этом году.

Чэнь Гуолин, политкомиссар Нанкинского военного округа:

Военные ведомства Беларуси и Китая – большие друзья и надежные партнеры. За последние годы мы добились больших успехов в военном сотрудничестве. И, я уверен, у нас много перспектив в этой области.

Очередным этапом реализации совместных проектов стала тренировка подразделений Сил специальных операций Беларуси и Воздушных сил Народной Освободительной Армии Китая, которая прошла на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.

Олег Белоконев, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

На территории нашего государства совместная антитеррористическая тренировка проводится впервые. И для нас огромная честь, что ее организация и проведение возложили на Силы специальных операций. В ходе наших совместных действий мы многим вопросам научились друг у друга, и, надеюсь, наше дальнейшее сотрудничество будет продолжаться.

По замыслу тренировки, населенный пункт захвачен террористами.

Задача подразделений – нейтрализовать бандитов и освободить заложников. Бойцы спецназа действуют сводными ротами.

Вадим Шпак, старшина роты:

Выносливые, быстрые, на таком уровне как у нас. Ничем не отличаются.

Джун Лу, военнослужащий Народной Освободительной Армии Китая:

В вашей армии очень хорошая подготовка. Когда мы работаем вместе, это чувствуется. Опыт белорусских воинов выше нашего, и нам он очень интересен.

Белорусы щедро делятся своими наработками. Гости живо интересуются всем: от новейшей экипировки до специфических тактических приемов.

Олег Белоконев, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

При десантировании военнослужащих НОАК автомат находится в чехле за спиной. Увидев элемент десантирования со стрельбой в воздухе, они попросили инструктора провести с ними занятия.

В планах военных – новые учения и проекты в сфере безопасности. По мнению экспертов, взаимоотношения Пекина и Минска прошли испытания временем и на всех этапах характеризуются как открытые, основанные на высоком доверии.