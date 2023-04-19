Совместное заседание обеих палат парламента проходит в Овальном зале правительства

Новости Беларуси. Совместное заседание обеих палат парламента. В Овальном зале правительства 19 апреля на вопросы сенаторов и депутатов отвечает председатель правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наше непростое время в стране удается сохранять финансовую стабильность. Вместе с тем, как не раз подчеркивал глава государства, реальному сектору экономики необходимы более доступные кредитные ресурсы. Ставится задача о создании единого центра содействия предприятиям в прохождении платежей. Эти вопросы были четко определены Президентом на мартовском на заседании Совета министров.