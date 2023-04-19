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Совместное заседание обеих палат парламента проходит в Овальном зале правительства

19 апреля 2023 08:06
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Новости Беларуси. Совместное заседание обеих палат парламента. В Овальном зале правительства 19 апреля на вопросы сенаторов и депутатов отвечает председатель правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В наше непростое время в стране удается сохранять финансовую стабильность. Вместе с тем, как не раз подчеркивал глава государства, реальному сектору экономики необходимы более доступные кредитные ресурсы. Ставится задача о создании единого центра содействия предприятиям в прохождении платежей. Эти вопросы были четко определены Президентом на мартовском  на заседании Совета министров.

Совместное заседание обеих палат парламента проходит в Овальном зале правительства-1

Тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый шаг сегодня должен быть выверен и просчитан. Все должны видеть перспективу и действовать стратегически. Тогда 2023-й станет еще одним шагом нашего развития. 

Сегодня же, во второй половине дня, состоится заседание десятой сессии Совета Республики. 

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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