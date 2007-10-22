Совместное домовладение как альтернатива услугам ЖЭСов

Михаил Павлов призвал подчиненных активизировать работу по созданию товариществ собственников. Переход на подобный принцип обслуживания - одно из главных направлений жилищной реформы. В столице товарищества созданы уже более чем в 200 домах. Однако тенденция прослеживается, в основном, в новостройках, переход на такую форму работы в старом жилом фонде пока сдерживается.

Тормозит процесс создания товариществ и отсутствие квалифицированных специалистов.

В управлении ЖКХ отметили, что в настоящее время разрабатываются меры, которые позволят увеличить интерес к созданию домовладений и обеспечат более качественную эксплуатацию жилфонда.