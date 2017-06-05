Совместное благоустройство города: Витебск готовится к своему Дню рождения и «Славянскому базару»

Новости Беларуси. Витебск готовится к двум важным событиям этого лета – празднованию Дня города, который пройдет 23-25 июня, и «Славянскому базару». И первое, что оценят гости, будут, конечно, как всегда ухоженные пейзажи северной столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому наводить лоск начали задолго до праздничных дат.

На этой неделе к благоустройству города присоединится молодежь – студенты и школьники. А 10 июня на субботнике ждут всех жителей города на Двине.