Советы лунного календаря на конец сентября 2023 года

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 25-26 сентября – в огороде в эти дни рекомендован сбор урожая всех культур на хранение, а также семян, выкопка лука многолетнего и корнеплодов для зимней выгонки, рассказали в программе « Плюс-минус ». Пересадка из грунта рассады сельдерея, петрушки, кустов базилика для выращивания в теплице или на подоконнике. Не рекомендованы в эти дни посевы и посадки большинства культур, а также поливы и подкормки растений.

27-28 сентября в огороде – это хорошее время для посадки овощных культур. Выкопки шнитт-лука, свеклы, петрушки, сельдерея, мангольда для зимней выгонки на подоконнике. Подготовка грядок для подзимних посевов, посев сидератов. Поливы и подкормки в эти дни показаны очень умеренные. Благоприятные дни для посадки декоративных кустарников, роз и многолетних цветов. Не рекомендуются обрезка и обработка растений химическими препаратами.

29 сентября – полнолуние. Любого рода работы в саду в этот день нежелательны.

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