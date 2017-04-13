«Советую всем пострадавшим объединиться». Минчанин выиграл суд против установщиков фильтров воды

Знаете, как улучшить вкус и качество воды? Думаете, надо купить фильтр? Нет. Надо положить в воду огромный кусок мяса и поставить на огонь. Это, конечно же, апрельская шутка. А дальше начнется вполне серьезный разговор. О том, как с обычной воды снимают сливки, и о том, как не стать жертвой чьего-то навара. О продавцах фильтров и оконных сервис-менах не говорил сегодня только ленивый.

Суть одна – бизнес-деятели наживаются на человеческой доверчивости и наивности. Немыслимым образом предприниматели балансируют между бизнесом и мошенничеством. О чём мы в программе говорили неоднократно и не устаём повторять. Так, минчанку Светлану Ланевскую невольно сделали злостной должницей, установив фильтр, невзирая на все возражения женщины.

Светлана Ланевская:

Пришёл парень, позвонил: «Через 4 минуты на 8-ом этаже на площадке будет собрание жильцов по поводу воды». Один из них сказал: «Вот, у вас вода какая». Нужен фильтр. Я говорю: «Не надо нам этот фильтр, у нас есть свой».

А он себе быстренько продолжает, закончил работу и за дверь.

Кстати, если ранее сотрудники подобных фирм предварительно обзванивали минчан по телефону или рассылали «письма счастья», то сейчас массированная атака целых районов проводится без предупреждения. В погоне за прибылью, сетевики-продажники не задумываются о том, что попирают человеческие принципы и нормы морали. В этом сейчас твёрдо уверен и Андрей Кривчук.

Андрей Кривчук:

Эти личности неоднократно звонили на мой телефон и предлагали свои услуги и, естественно, им в этом было отказано.

Не так давно звонок раздался в квартире моей тёщи. Она пенсионерка, инвалид второй группы. Я более чем уверен, что ни о какой фирме с солидной репутацией речь не идет, это – агрессивный сетевой маркетинг, когда людей реально достают, обманывают под различными предлогами, напрашиваясь на визит. В обоих случаях мы смогли пообщаться с руководством данных компаний и посетили святыни, точнее, логова сетевого бизнеса. Как результат – для наших героев всё закончилось благополучно. Однако, в цепкие объятия красноречивых молодых людей продолжают попадаться декретницы и пенсионеры.



Агрессивная манера навязывания товара по заоблачным, взятым с потолка ценам – стала кошмаром длиною в год и для минчанина Всеволода Карбановича.

Всеволод Карбанович:

8 апреля 2016 года маме в подъезд зашли какие-то посторонние люди и созвали всех жильцов на собрание. Представились «Водоканалом»: «Вода в районе ужасная, принята государственная программа по установке всем фильтрующих элементов». Принципиальный минчанин, пожилую маму которого «осчастливили» фильтром, пошёл до конца.

Лабораторный анализ проб показал, что система, установленная сетевиками, воду не очищает. Говоря иным языком, разрекламированный фильтр – пустышка.

Не раздумывая, Всеволод Карбанович подал иск в суд, и, ожидаемо, выиграл дело. Сегодня мужчина хочет найти других пострадавших и, сообща, возбудить не гражданское, а уголовное дело против «благодетелей» по статье «Мошенничество».