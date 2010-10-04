Совет Республики одобрил законопроект о республиканском бюджете на 2011 год

В Беларуси начали работу сессии обеих палат Национального парламента страны. В Палате представителей открылась очередная шестая сессия, а в Совете Республики — пятая. В ближайшее полугодие в поле деятельности белорусских парламентариев будет 58 вопросов, которые охватывают практически все сферы жизни белорусского государства и общества.

Центральное место среди них занимают Кодекс об образовании и Жилищный. Ещё одна обязательная задача народных избранников — серьёзная работа над законопроектом об обращениях граждан и юридических лиц.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Мы завершим длительную кропотливую работу по правовому оформлению системы образования. Новый Жилищный кодекс содержит ряд законодательных новаций, касающихся развития института ипотеки, защиты прав собственников жилья, вопросов эксплуатации жилищного фонда.

Мы продолжим работу по усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей. Предполагается расширить круг лиц, имеющих право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, сделать более простым и понятным порядок его назначения и выплаты.

Уже в первый день депутаты активно включились в работу. Ратифицированы 8 международных договоров, ряд которых касается Таможенного союза. В частности, о карантине растений и по ветеринарно-санитарным мерам, которые упрощают перемещение товаров через границу таможенной тройки.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия:

Мы жестко стоим на позициях, чтобы не допустить некачественный продукт, опасных и заразных болезней по фитосанитарному контролю, контролируем завоз скота и продукции животноводства из других стран, где есть опасения по целому ряду болезней, включая такие страны как Германия, Венгрия, возможно, Франция. Именно чистота нашей продукции определяет ее спрос, поэтому безопасность важна как для жизни человека и животных, так и для экономики.

Совет Республики сегодня одобрил законопроект о республиканском бюджете на 2011 год. Особенностью является тот факт, что в документе учтены изменения в Налоговом кодексе. Они существенно упрощают систему налогообложения. Налоговая нагрузка снизится.

Проект бюджета сформирован, исходя из темпа роста ВВП в будущем году на уровне 110%. Среднегодовой курс доллара к белорусскому рублю планируется в размере 3 170 рублей. Доходы и расходы по проекту республиканского бюджета будут больше к ожидаемому исполнению 2010 года. Таким образом, можно говорить о выходе на докризисные темпы развития бюджетного сектора. Финансирование социальной сферы увеличится более чем на треть.

Вадим Попов, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Как будем работать, так и будет оплата труда. Будет экономика лучше работать, доходная часть бюджета будет исполняться лучше, следовательно, будет возможность повышать оплату труда, в том числе, и в бюджетной сфере.

В целом сенаторам на пятой сессии предстоит рассмотреть более 50 законопроектов. Изменения в этих документах позволят максимально приблизиться к мировым финансовым стандартам.