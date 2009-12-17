Совет Республики одобрил поправки в закон о выборах

Их внесение предварял продолжительный подготовительный этап, включавший международные консультации, и широкое общественное обсуждение.

Открытость и доступность, но не вседозволенность, вот основные плюсы пакета нововведений. В частности, упрощения затронут процедуры выдвижения и регистрации. Так политические партии смогут выставлять своих кандидатов даже в тех округах, где отсутствуют их первичные ячейки. Одновременно с этим представители партий и общественных объединений займут не менее трети мест в избирательных комиссиях.

Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

– Если характеризовать данный закон, то основными его чертами являются – прогрессивность, повышение прозрачности, повышение конкурентности любой избирательной кампании и, следовательно, усиление для избирателей права на выбор ну и, естественно право на реализацию пассивного избирательного права, возможности быть избранным тоже значительно усиливаются.