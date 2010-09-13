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Совет ООН утвердил страновую программу ЮНИСЕФ для Беларуси на пять лет

13 сентября 2010 11:59
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Помощь Детскому фонду республики превысит восемь миллионов долларов. Средства пойдут на совершенствование законодательства, а также конкретные проекты.

Они коснутся наиболее уязвимых категорий молодых белорусов. Это дети-сироты, а также страдающие серьезными заболеваниями и имеющие проблемы с законом. Программа нацелена на то, чтобы каждый ребенок в будущем стал полноценным членом общества.

Ирина Читкова, координатор программ ЮНИСЕФ в Республике Беларусь:
– Новый бюджет где-то на 30% превышает предыдущий. Это в определенной степени свидетельствует о том, что мы в текущие пять лет сработали не так плохо, если смогли добиться того, что потолок финансовых средств был для Беларуси увеличен.

# общество

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