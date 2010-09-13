Совет ООН утвердил страновую программу ЮНИСЕФ для Беларуси на пять лет

Помощь Детскому фонду республики превысит восемь миллионов долларов. Средства пойдут на совершенствование законодательства, а также конкретные проекты.

Они коснутся наиболее уязвимых категорий молодых белорусов. Это дети-сироты, а также страдающие серьезными заболеваниями и имеющие проблемы с законом. Программа нацелена на то, чтобы каждый ребенок в будущем стал полноценным членом общества.

Ирина Читкова, координатор программ ЮНИСЕФ в Республике Беларусь:

– Новый бюджет где-то на 30% превышает предыдущий. Это в определенной степени свидетельствует о том, что мы в текущие пять лет сработали не так плохо, если смогли добиться того, что потолок финансовых средств был для Беларуси увеличен.