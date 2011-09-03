Совет Министров Республики Беларусь провел выездное заседание по вопросам оптимизации животноводческой отрасли страны

Как сделать животноводство отраслью сколь прибыльной, столь и технологичной – вопрос не новый. Поэтому на выездном заседании Правительства его не просто рассматривали, а ждали конкретных решений.

В принципе, сегодня говорили о том, что будет сделано завтра. Некоторые технологии, несмотря на годы разработки, все еще опережают время.

Например, экспериментальная селекционная ферма. Здесь племенной молодняк намерены получать прямо из пробирки. Трансплантация эмбрионов позволяет практически вдвое увеличить продуктивность. А это свыше восьми тысяч килограммов молока в год. Суть метода в том, что в качестве доноров привлекают только высокоценных животных.

Иван Каранец, начальник биотехнологического селекционного центра по молочному и мясному скотоводству НПЦ по животноводству НАН Беларуси:

Строим на 350 голов молочную ферму с современнейшими технологиями. Если мы обеспечим оптимальное кормление этих животных, там будет находиться высочайший генетический потенциал.

Помимо высокотехнологичных коровьих ферм в Смолевичском районе уже несколько лет работают над проектом энергосбережения в сельхозпроизводстве. Специализированные площадки для откормки животных существуют по всему миру не первый год. Преимущество белорусского варианта в его простоте. Отсутствие громоздких конструкций и экологически безопасные материалы делают производство мяса выгоднее и для внутреннего рынка, и для импортеров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Шейко, первый заместитель генерального директора НПЦ по животноводству НАН Беларуси:

Это единственное сейчас в Беларуси спасение, чтобы за короткое время выйти на мировой уровень по производству свинины и в племенном, и в производственном плане.

Развивать потенциал селекционеры и генетики планируют не только за счет технологий. Инвестиции в подготовку кадров – лучшее вложение. С целью поднять общий уровень отрасли с начала года руководители всех животноводческих комплексов страны прошли подготовку в местном экспериментальном учебном центре. Здесь объясняют как избежать ошибок еще при проектировании, чтобы затем избежать миллионных издержек при производстве.

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Без связи сельского хозяйства и науки дальнейшее продвижение уровня скота, урожайности сельскохозяйственных культур практически невозможно.

По итогам выездного заседания Совета Министров принято решение продолжить политику оптимизации животноводческой отрасли с целью внедрения инновационных технологий уже во всех хозяйствах страны.