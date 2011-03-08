Совет Министров Республики Беларусь принял постановление об улучшении рациона питания в детских садах

Расходы на организацию питания детей увеличились фактически вдвое. И сейчас в детсадах решают как именно разнообразить дошкольное меню.

Желания пятилетнего Арсения сбываются. В этом садике уже ощутили прибавку к питанию. Изменения, говорит мама Вероника, видны не только в меню, но и в настроении детей.

Вероника Гущина, мама:

Ребенок говорит, что его любимые котлетки были сегодня вечером. И это очень приятно, потому что самое важное для наших детей – это питание, здоровый образ жизни.



Шеф-повар Татьяна думает как еще разнообразить детское меню. Можно добавить и фруктов и овощей, и рыбы и мяса. И даже включить фантазию.

Татьяна Николаенко, шеф-повар Дошкольного центра развития ребенка № 26 Минска:

Мы теперь можем сделать более разнообразное питание, меню. Стали на ужин давать суфле из курицы с овощами. Сами изготавливаем хлебобулочные изделия.



Для родителей дошколят хорошие сразу две новости: пока расходы на питание растут, проценты, которые от этой суммы попадают в квитанции, падают. Кстати, за то, что ребенок в садике играет, учится, отдыхает и кушает четыре раза в день, мы и до этого платили только за питание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лилиана Стрельская, заведующий Дошкольным центром развития ребенка № 26 Минска:

Это очень своевременная прибавка.

Наше учреждение работает 12 часов. Стоимость одного дня питания в 2010 году была 2740 рублей в яслях, сегодня – 5260. Стоимость питания увеличилась на 91%. Это очень серьезно. Для садика стоимость питания была в 2010 году 3060 рублей, сегодня – 6650. Увеличение произошло на 114%.



Детское питание, к слову, всегда вызывало немало вопросов. Не раз менялись нормы питания. В меню уменьшали сахар, добавляли мясные продукты. Обсуждали и вариант платы за садик в зависимости от зарплаты родителей. Или платить все 100%, как это во всех западных странах. Но государство на это не пошло, сохранив социальную направленность бюджета.



Вероника Гущина, мама:

Очень правильная социальная политика, потому что деньги вкладываются в детей, будущее страны.



Родительская квитанция вырастет примерно тысяч на пять, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вот расходы государства на питание детей – вдвое. Получается, денег на продукты садики потратят больше, но родительская оплата из них составит меньше половины.