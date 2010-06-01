Совет Безопасности ООН осудил израильских военных за нападение на «Флотилию свободы»

Эксперты призвали Израиль прекратить блокаду Сектора Газа и провести независимое расследование инцидента.

Напомним, в ночь на понедельник израильский спецназ взял на абордаж судно под турецким флагом. Погибли, по разным данным, от 9 до 19 человек. 480 пассажиров захваченных судов задержаны.

Груз – 10 тысяч тонн гуманитарной помощи для блокированной Палестины, в том числе стройматериалы и медикаменты – израильские военные препроводили на свою территорию. Во многих городах по всему миру прошли демонстрации протеста.