Прямой эфир

Совет Безопасности ООН осудил израильских военных за нападение на «Флотилию свободы»

01 июня 2010 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эксперты призвали Израиль прекратить блокаду Сектора Газа и провести независимое расследование инцидента.

Напомним, в ночь на понедельник израильский спецназ взял на абордаж судно под турецким флагом. Погибли, по разным данным, от 9 до 19 человек. 480 пассажиров захваченных судов задержаны.

Груз – 10 тысяч тонн гуманитарной помощи для блокированной Палестины, в том числе стройматериалы и медикаменты – израильские военные препроводили на свою территорию. Во многих городах по всему миру прошли демонстрации протеста.

Другие новости рубрики

Все новости
По факту ограбления отделения банка «Москва-Минск» столичная милиция возбудила уголовное дело
01 июня 2010 08:06

По факту ограбления отделения банка «Москва-Минск» столичная милиция возбудила уголовное дело

01 июня 2010 08:04

Юных граждан Беларуси с Международным днем защиты детей поздравил глава государства

01 июня 2010 06:45

Ведущие телеканала СТВ посетят воспитанников второго минского детского дома