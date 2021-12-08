Совершенствуют мастерство в воздушном бою. На 61-й истребительной авиационной базе проходят плановые полёты

Новости Беларуси. На 61-й истребительной авиационной базе проходят плановые полеты. В небо поднимаются истребители МиГ-29 и Су-30СМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летчики совершенствуют мастерство в воздушном бою и перехвате воздушных целей, выполняют полеты с развитием сверхзвуковой скорости и максимальной высотой реального применения самолета. До практических занятий все пилоты прошли специальную подготовку.

Владимир Ситник, заместитель командира авиационной базы по летной подготовке:

База выполняла сегодня плановый полет. В первую очередь это касалось подготовки молодого летного состава, на Су-30 готовили летчиков на разгон сверхзвуковой скорости и потолок самолета. Они проходят первоначальное обучение, поэтому должны пройти эти упражнения, заступить на боевое дежурство и выполнять задания во всем диапазоне высот и скоростей данного самолета.