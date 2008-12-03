Совбез ООН предоставил мировому сообществу новые полномочия для борьбы с пиратством у берегов Сомали

Дипломаты приняли резолюцию, которая определила правовые рамки преследования морских разбойников. Теперь государства, подписавшие документ, смогут судить взятых в плен пиратов по своим законам. По данным ООН, в этом году у берегов Сомали зафиксировано более 100 пиратских атак. В плену – 600 человек. До сих пор в руках у бандитов и сухогруз "Фаина" с вооружением. На его борту – 17 украинцев, двое россиян и латыш. Предполагается, что пираты освободят его в ближайшие 2 дня.