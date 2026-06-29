Совбез ООН 29 июня проведет заседание по атаке ВСУ на белорусский автобус

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области состоится сегодня, 29 июня, в 22 часа по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 17 июня украинский беспилотник нанес удар по автобусу с нашими соотечественниками, который следовал из Речицы в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, сопровождавшая группу. Травмы получили 8 человек, из них шестеро – несовершеннолетние. Минск решительно осудил этот преступный акт против мирного населения. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, Беларусь не является членом Совбеза, однако наша страна обратилась к председательствующей Колумбии с просьбой о срочном созыве заседания.

Запрос поддержала Москва как постоянный участник Совета Безопасности. В ходе мероприятия белорусская сторона также намерена донести до мирового сообщества информацию о заявлениях украинского руководства, в которых открыто декларируется готовность наносить удары по территории Беларуси. Подобная риторика создает прямую угрозу региональной стабильности. В МИДе настаивают на объективном и беспристрастном международном разбирательстве.