Сотрудники военной контрразведки подводят итоги уходящего года

20 декабря 1917 года считается днем создания чрезвычайной комиссии.

Главную задачу ЧК тогда составляла борьба с контрреволюцией и саботажем.

Они не любят рассказывать о своих буднях, но приоткрывая завесу секретности можно привести некоторые цифры. В этом году сотрудники военной контрразведки изъяли 32 единицы огнестрельного оружия, около 8 тысяч патронов, в тротиловом эквиваленте 65 тонн взрывоопасных предметов, а также большое количество наркотических и психотропных веществ.

Павел Траулько, сотрудник управления военной контрразведки КГБ Республики Беларусь:

Можно отметить такие цифры: благодаря деятельности управления военной контрразведки было выявлено 27 иностранных граждан, причастных к деятельности специальных служб, 14 из этих граждан являются кадровыми сотрудниками иностранных спецслужб. Пресечено 15 вербовочных подходов к гражданам Республики Беларусь.