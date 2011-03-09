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Сотрудники телеканала СТВ сыграли в футбол

09 марта 2011 13:59
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Участники футбольной команды «Столичного телевидения» на работе - корреспонденты, охранники, водители. За их плечами не один день тренировок.

12 тысяч квадратных метров манежа - 48 человек на поле - это любительский футбольный турнир. Работники банков и отелей, заводов и компаний, журналисты – все они собрались здесь ради одного: получить заряд энергии и, конечно же, победить!

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», капитан сборной телеканала по футболу:
Наша футбольная команда СТВ существует уже 5 или 6 лет. Кто-то приходит, кто-то уходит. Мы стараемся зимой играть в залах, летом на газонах раз или два раза в неделю, и все это для удовольствия. В этом году у нас три турнира. Вот этот первый, потом день футбола в мае и медиа-лига.

фото Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», капитан сборной телеканала по футболу

фото футбол

фото футбол
# общество

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