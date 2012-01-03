Сотрудники Следственного Комитета Беларуси подвели итоги первых дней работы

Новости Беларуси, Минск. Теперь предварительное следствие по всем уголовным делам будут производить только представители нового ведомства.

Оперативная группа выезжает на место преступления. В ее составе и следователь. Взаимосвязь между всеми структурами по-прежнему самая что ни на есть тесная. Квартирные кражи, преступления с тяжкими телесными... Это только первые дни работы Фрунзенского отдела Минска. Следователи уже ощутили: их работа стала действительно эффективнее.

Денис Шаман, начальник Фрунзенского районного отдела Следственного Комитета Республики Беларусь:

На сегодняшний день работа следственно-оперативной группы, в состав которой входит следователь, осуществляется только по сообщениям, в которых содержатся достаточные признаки наличия состава преступления. Как результат, сокращается количество выездов, которые не содержат состава преступления и увеличивается время, которое необходимо для качественного проведения того же осмотра места происшествия, качественного сбора доказательной базы, допроса потерпевших, свидетелей, всех участников уголовного процесса.

Ни ФБР, ни российский Следственный Комитет – свой, но с учетом мирового опыта. По такому принципу создан Следственный Комитет или просто – СК. Новое ведомство, по сути, объединило все структуры, которые раньше занимались ведением предварительного расследования. И это самый большой плюс. Создание единой структуры позволит максимально обеспечить права граждан. В этом уверены специалисты. Тем более за каждым уголовным делом стоят судьбы людей. И здесь нужна предельная внимательность.

Неслучаен девиз Следственного Комитета: «Закон. Справедливость. Отечество». Наказание должен нести действительно виновный. Выслушать каждого человека, разобраться в ситуации в любое время суток. Круглосуточно работают горячие линии, причем во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шалухин, начальник управления Следственного Комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Утвержден график приема граждан. Он будет осуществляться круглосуточно оперативно-следственными дежурными группами в зданиях РУВД.

Следственный Комитет занимается расследованием уголовных дел. И все вопросы, связанные с расследованием уголовных дел, с качеством расследования, волокитой, необоснованным привлечением к уголовной ответственности следователями, относятся напрямую к компетенции Следственного Комитета.

Ставка сделана именно на качество расследования. Чтобы соответствовать поставленной задаче, в СК работают лучшие специалисты из МВД, прокуратуры, Департамента финансовых расследований, Комитета госконтроля. Кто из сотрудников откуда пришел еще можно узнать по форме. Она пока прежняя. Сейчас идет разработка новой.

Денис Шаман, начальник Фрунзенского районного отдела Следственного Комитета Республики Беларусь:

Назначение в следственные отделы Комитета осуществлялось только через аттестационные комиссии. Проверяли знание Уголовно-процессуального Кодекса, Уголовного Кодекса.

За три дня начато производство более чем по 80 уголовным делам. Объективность – это решающий фактор в рассмотрении каждого случая.