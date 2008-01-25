Сотрудники Шкловского РОВД задержали более 20 тонн нелегально металла

Фура, нелегально перевозившая металл, задержана на автодороге Гомель-Витебск. КАМАЗ с "ценным грузом" направлялся в сторону российской границы. Однако, в деревне Княжицы Шкловского района его остановил милицейский патруль. После задержания и оформления протокола, металлолом передан на базу "Могилеввтормета", где всего за 15 минут был переработан. Интересный факт, подпольная перевозка металла могла закончиться для контрабандиста благополучно. Перед отправкой в Россию груз хорошо замаскировали.