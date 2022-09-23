Сотрудники посольства России передали родственникам бойца Ивана Шидловского утерянную награду

В деревне Смогоровка Червенского района Минской области сотрудники посольства России передали членам семьи павшего в годы Великой Отечественной войны пехотинца-пулеметчика Ивана Шидловского удостоверение к награде СССР – орден Славы III степени.

Михаил Поюта, полковник запаса поискового движения ветеранов «Боевое братство»: В ходе работы было установлено, что Шидловский Иван Алексеевич был награжден орденом Славы III степени приказом командира 369-й стрелковой Карачевской Краснознаменной дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

Награда, затерявшаяся из-за ошибки в фамилии погибшего в 1944-м году героя и подписанная лично президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, наконец попала к родственникам Ивана Алексеевича, которые проживают в нашей стране.