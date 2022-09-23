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Сотрудники посольства России передали родственникам бойца Ивана Шидловского утерянную награду

23 сентября 2022 06:58
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Новости Беларуси. Родственники погибшего бойца получили утерянную награду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники посольства России передали родственникам бойца Ивана Шидловского утерянную награду-1

В деревне Смогоровка Червенского района Минской области сотрудники посольства России передали членам семьи павшего в годы Великой Отечественной войны пехотинца-пулеметчика Ивана Шидловского удостоверение к награде СССР – орден Славы III степени.

Сотрудники посольства России передали родственникам бойца Ивана Шидловского утерянную награду-4

Михаил Поюта, полковник запаса поискового движения ветеранов «Боевое братство»:
В ходе работы было установлено, что Шидловский Иван Алексеевич был награжден орденом Славы III степени приказом командира 369-й стрелковой Карачевской Краснознаменной дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

Сотрудники посольства России передали родственникам бойца Ивана Шидловского утерянную награду-7

Награда, затерявшаяся из-за ошибки в фамилии погибшего в 1944-м году героя и подписанная лично президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, наконец попала к родственникам Ивана Алексеевича, которые проживают в нашей стране.

# Великая Отечественная война # общество # Михаил Поюта # Иван Шидловский # Фотофакт

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