Морозная погода – не повод греть себя надеждами на безопасный лёд.

Новый год расставил праздничные акценты

В Минске подвели итоги смотр-конкурса на лучшее дизайнерское оформление. Призовые места в номинации «Лучшая районная новогодняя ёлка» разделили Заводской, Октябрьский и Советский районы. Ярче всего горели витрины ЦУМа и универмага «Беларусь». Рейтинг самых нарядных малых объектов торговли возглавили магазины Заводского, Ленинского и Первомайского районов. Необычным дизайном покорили жюри объекты общепита Партизанского и Советского районов (если не реклама, то рестораны «Лидо» и «Дом Августин Лопес»). Среди самых нарядных объектов бытового обслуживания – салоны красоты Московского, Партизанского и Центрального районов.

Трамвайная пробка во главе с «Мерседесом»

Легковушка оказалась на рельсах после неудачного выезда со двора и ДТП.

Сотрудники ОСВОДа составили рейтинг водоемов, которые стоит вычеркнуть из рыболовного списка

Морозная погода – не повод греть себя надеждами на безопасный лёд. В зону повышенного риска попало Чижовское водохранилище, Комсомольское озеро и водохранилище «Дрозды».

Оптимальная безопасная толщина льда для пешеходов — 12 сантиметров. Тем не менее, специалисты рекомендуют не превращать водоёмы в места для прогулок. Если же есть необходимость ступить на скользкую дорожку, следите за каждым шагом и учитывайте толщину и цвет льда. Синий считается самым крепким. А припорошенных снегом участков и вовсе лучше избегать. При передвижении по льду компаниями держитесь друг от друга на расстоянии не менее 5 метров. Рыбакам тоже не стоит бурить лунки на близком расстоянии. Рыбачить лучше в одиночку.

Ретро-шлягеры от поколения next

На репертуар Эдиты Пьехи и Льва Лещенко замахнулись участники детского вокального конкурса в Фрунзенском районе. Песни прошлых лет исполняли 170 участников. Но в финал вышло только 20 претендентов на победу. Кто-то пытался сразить членов жюри «Белыми розами», а кто-то своей детской непосредственностью.

Этот день в истории столицы

71 год сегодня исполнился со дня рождения Василия Шаранговича, народного художника Беларуси. Его именем названа одна из улиц в столице.

А ровно 69 лет назад был утвержден план реконструкции и застройки Привокзальной площади.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.