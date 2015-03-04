Сотрудники МВД отмечают профессиональный праздник 4 марта

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители 4 марта отмечают профессиональный праздник. В этот день в 1917 была создана народная милиция, которая уже через два года стала официальным органом БССР. В двадцатые годы она боролась с интервентами и вооруженными бандами. А во время Великой Отечественной охраняла военные объекты, обезвреживала диверсантов и шпионов. И сегодня, почти век спустя, сотрудники МВД стоят на страже спокойствия граждан. В суверенной Беларуси День милиции как профессиональный праздник был утвержден в 1998 году.

С праздником сотрудников органов внутренних дел и ветеранов поздравил президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились настоящее мужество, отточенный профессионализм, высокая гражданская ответственность. Бескомпромиссно пресекая нарушения закона, ежедневно оберегая жизнь и имущество граждан, защищая интересы государства, вы вносите весомый вклад в надежное обеспечение стабильности в обществе и национальной безопасности Республики Беларусь.

По традиции в Минске возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Почтить память погибших пришли стражи порядка, ветераны, родные и близкие. В знак уважения подвигу тех, кто до последнего остался верен своему долгу, в воздухе над Свислочью повисла минута молчание, которая сменилась очередью оружейных залпов.

После официальной церемонии собравшиеся обменялись поздравлениями и пожеланиями.

Александр Шареда, полковник милиции в отставке:

Я сорок лет служил верой и правдой нашему народу. Я надеюсь на молодых. Это настоящие патриоты. И пришли они для того, чтобы наш народ спокойно жил.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы сегодня все практически находимся на своих служебных местах, работаем. Любой праздник для милиции – работа, в первую очередь. И наш тому не исключение. В любом случае, я бы хотел поздравить всех сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, уверенности, карьерного роста.