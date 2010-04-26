Сотрудники МЧС спасли в Светлогорске тонувших в битумной яме двоих детей

В Светлогорске сотрудники МЧС спасли двоих детей, тонувших в битумной яме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий.

Двое друзей-пятиклассников, катаясь по городу на велосипедах, оказались на территории неэксплуатируемого битумного склада, находящегося на ул.Шоссейной. Как это часто бывает с мальчишками, в поисках приключений они набрели на весьма опасное место — яму с отходами битумной массы, в которую случайно и провалились.

К моменту прибытия спасателей над поверхностью битумной массы оставались только головы и руки мальчишек. К счастью, подразделения МЧС прибыли вовремя и с помощью подручных средств им удалось освободить детей из вязкого битумного плена. Они оказались целыми и невредимыми, хотя на всякий случай были доставлены в Центральную районную больницу, где врачи констатировали их удовлетворительное состояние и отсутствие угрозы для жизни.

После произошедшего было принято решение изучить вопрос о ликвидации этого проблемного склада, находящегося в черте города.

Всего за прошедшие выходные дни сотрудниками МЧС спасены 10 человек. Одна из них — пенсионерка, которая напоролась животом на металлические ограждения могильного участка, когда приводила в порядок одну из могил на кладбище в Гомеле. Пострадавшая доставлена в больницу.