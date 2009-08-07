Сотрудники МЧС сели за штурвалы комбайнеров

Десять сотрудников УМЧС по Брестской области во время летних отпусков трудятся на уборке зерновых.

Шесть из них сели за штурвалы комбайнов, двое работают помощниками, ещё двое – водителями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь УМЧС по Брестской области Сергей Машнов.

По его словам, уже не первый год садится за штурвал комбайна и добивается достаточно высоких результатов на жатве начальник пожарно-аварийно-спасательного поста №11 Березовского райотдела по ЧС Александр Ясюкевич. Не уступает ему и комбайнер на жатве, а в обычное время старший водитель пожарно-аварийно-спасательного поста №1 Каменецкого райотдела по ЧС Владимир Адамчук. Все сотрудники пожарной службы, которые на летнее время переквалифицировались в хлеборобов, живут и работают в деревнях или в малых городах и сельскую жизнь знают не понаслышке.