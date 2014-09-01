Сотрудники МЧС провели открытый урок по правилам пожарной безопасности

Новости Беларуси. Открытый урок по правилам пожарной безопасности провели спасатели для всех школьников столичного региона. На торжественных линейках и классных часах работники МЧС рассказали детям о правилах поведения, которые помогут сохранить жизнь.

Рядом с учреждениями прошли и практические занятия. Школьники смогли сами попробовать потушить возгорание, подняться на специальном подъемнике, работали с аварийно-спасательными инструментами. Такие необычные уроки стали частью республиканской акции «В центре внимания-дети», сообщили в программе «Мищина» на СТВ.