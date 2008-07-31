Сотрудники МЧС помогают аграриям сохранить урожай

Более 130-ти единиц техники и почти 300 человек личного состава. Для минских спасателей нынешняя страда – пора не менее напряженной работы. Каждый сельскохозяйственный объект под строгим наблюдением аварийно-спасательных частей.

На учет в МЧС взяты все комбайны, зернотоки и производственные помещения. Эти объекты работники государственного пожарного надзора тщательно обследовали еще до начала страды. Очевидный результат – неисправной техники на полях не увидишь.

Каждый комбайн должен быть оборудован минимум двумя огнетушителями, ящиком с песком, он находится на крыше, и специальным противопожарным полотном, оно в кабине водителя. Если этих противопожарных средств в машине не найдется, комбайн на поле не выйдет.

Более 130-ти единиц техники и почти 300 человек личного состава Минского областного управления МЧС уже сейчас помогают комбайнерам во время уборки. Одновременно с зерноуборочными машинами на поля выходят и пожарные расчеты. В жаркую погоду: одна искра – и за пламенем можно не успеть. В экстренных ситуациях оперативно отреагируют не только спасатели. С тружениками села на рабочих местах проводятся инструктажи по соблюдению техники безопасности.

Инспекторы продолжают профилактическую работу. Обращают внимание и на пожарные щиты, и на специально оборудованные места для курения. Ведь соблюдение правил безопасности каждым аграрием, это безопасность урожая в целом.

