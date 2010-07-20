Сотрудники МЧС пересядут на японские байки

Сегодня в Минске журналистам продемонстрировали новые образцы мотоспасательной техники. Уже в августе на эти специализированные мотоциклы пересядут сотрудники МЧС.

Три японских байка закупили в прошлом году и доработали. После модернизации, один из них будет работать на пожарах, на втором появились приспособления для спасения людей в авариях, третий имеет специализированное медицинское оборудование. Эти транспортные средства позволят гораздо мобильнее действовать в условиях городских пробок. Группа спасателей уже прошла переподготовку и получила навыки управления мото-техникой в экстремальных условиях.

Михаил Жданеня, начальник дежурной смены республиканского отряда специального назначения:

Особенность в том, что это не машина, а мотоцикл. Позволяет намного быстрее ездить, маневрировать. Пробираться сквозь пробки автомобильные. Пожелания были такие, что даже если бы не смог проехать на мотоцикле, снял эти кофры с оборудованием и на ногах доставил их к месту проведения первоочередных аварийных работ.