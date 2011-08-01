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Сотрудники МЧС обследуют частный сектор в Минске в преддверие осенне-зимнего пожароопасного периода

01 августа 2011 19:56
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В случае необходимости они помогут привести жилье в порядок. Дома неблагополучных граждан возьмут на учет.

К слову, за этот год в столице произошло 340 пожаров, в огне погибло 25 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Бегун, начальник Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям:
аботы, конечно, ещё достаточно. Есть, где применить практику профилактической работы — работа с ЖЭСами, работа с милицией, работа с соцзащитой. Есть недоработки практически у каждого субъекта профилактики. Наша задача — повернуть их к тем вопросам, за которые они отвечают.

# общество

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