Сотрудники КГБ поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Минского городского центра реабилитации

Праздник был у воспитанников Минского городского центра реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. К ним в гости вместе с Дедом Морозом приехали сотрудники Комитета государственной безопасности.

А в подарок привезли не только настроение, но и компьютерную технику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Бахманов, заместитель председателя КГБ Республики Беларусь:

Они всегда реагируют с положительными эмоциями.

Мы стараемся эту работу строить на системной основе. А эти утренники – это подведение итогов за год нашей шефской работы.