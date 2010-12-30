Прямой эфир

Сотрудники КГБ поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Минского городского центра реабилитации

30 декабря 2010 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Праздник был у воспитанников Минского городского центра реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. К ним в гости вместе с Дедом Морозом приехали сотрудники Комитета государственной безопасности.

А в подарок привезли не только настроение, но и компьютерную технику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Бахманов, заместитель председателя КГБ Республики Беларусь:
Они всегда реагируют с положительными эмоциями. 
Мы стараемся эту работу строить на системной основе. А эти утренники – это подведение итогов за год нашей шефской работы.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 декабря 2010 09:46

Юридические лица в рамках Таможенного союза будут заполнять декларации по новым правилам

В США из-за мощных снегопадов и гололедицы отменены около 10 тысяч авиарейсов
29 декабря 2010 15:05

В США из-за мощных снегопадов и гололедицы отменены около 10 тысяч авиарейсов

29 декабря 2010 14:49

Впервые за 73 года снежный покров в Витебске вырос до 36 см