Сотрудники КГБ поздравили детей с наступающими праздниками

Также, гости привезли маленьким пациентам и необходимое медицинское оборудование.
Вадим Зайцев, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
– Это духовно подпитывает и помогает нам больше осознавать ценность национальной безопасности для будущего. Мы для них-то и работаем в том числе.
Александр Трухан, заведующий отделением Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями:
– Эти встречи очень приятны детям. Они рождают множество положительных эмоций, а это способствует реабилитации.