Сотрудники КГБ поздравили детей с наступающими праздниками

Со сладкими подарками они приехали в один из столичных центров медицинской реабилитации. Это медучреждение они посещают накануне новогодних праздников уже не первый год.

Также, гости привезли маленьким пациентам и необходимое медицинское оборудование.

Вадим Зайцев, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

– Это духовно подпитывает и помогает нам больше осознавать ценность национальной безопасности для будущего. Мы для них-то и работаем в том числе.

Александр Трухан, заведующий отделением Минского городского центра медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями:

– Эти встречи очень приятны детям. Они рождают множество положительных эмоций, а это способствует реабилитации.