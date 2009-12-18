Сотрудники КГБ Беларуси будут принимать участие в Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ

Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности Вадим Зайцев.

Коллективные силы будут использоваться для предотвращения угроз в военной сфере, проведения спецопераций по борьбе с международным терроризмом, а также проявлениями экстремизма, транснациональной преступностью, наркотрафиком.

Вадим Зайцев, председатель комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

– Будут принимать участие в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь. Для этих целей определена часть специального подразделения. Сегодня проходят согласования задач, функций, оснащенности и дальнейшей нормативно-правовой базы по применению этих коллективных сил в различных регионах.