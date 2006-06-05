Сотрудники ГАИ выяснят, чем мы дышим

Комплекс профилактических мероприятий под условным названием <Чистый воздух> проведут в течение месяца экологические подразделения столичной Госавтоинспекции. В ходе рейдовых проверок сотрудники ГАИ будут выборочно обследовать автомобили на предмет содержания загрязняющих веществ в выхлопах двигателей. Норма содержания окиси углерода составляет не более 1,5 %. По отношению к водителям автотранспорта, у которых выброс СО не соответствует установленному стандарту, будут применяться штрафные санкции: от 0,5 до 3 базовых величин для водителей и до 5 базовых величин для должностных лиц, ответственных за выпуск техники на линию.