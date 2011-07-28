Сотрудники ГАИ в Гродно выкладывают в интернет видеозаписи нарушений

Патрульный автомобиль инспектора Юрия Каспера оснастили видеофиксатором всего неделю назад. Теперь, признаётся офицер, работать стало намного проще.

Устройство фиксирует все нарушения правил даже во время движения. Да и разговор с водителем в салоне служебной машины полностью записывается.

Юрий Каспер, инспектор ДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Сразу чувствуется разница. Водители при разбирательстве ведут себя более сдержанно, спокойно, не конфликтуют. Любую спорную ситуацию мы можем разрешить на месте, посмотрев видеозапись правонарушения.

Оценив положительный эффект от видеосьёмки, в Гродненской Госавтоинспекции пошли ещё дальше. К борьбе с нарушениями правил здесь привлекли интернет. На своём сайте открыли специальную страничку, куда выкладывают видео самых вопиющих нарушений. Первым роликом стала погоня за иномаркой, управлял которой пьяный водитель, а в салоне находилось восемь человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Каждый посетитель нашего сайта может зайти на страничку, посмотреть видео с краткой характеристикой момента.

Перспектива стать героем интернета на многих водителей действует даже лучше, чем штрафы. Попав один раз на сайт ГАИ, автолюбители уже вряд ли решатся на повторное нарушение правил. Да и пешеходы будут вести себя более законопослушно. Ведь то, что в поле зрения нет наряда ДПС, не означает, что вас не снимают.