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Сотрудники ГАИ соревновались в скорости укладывания "Дианы"

15 апреля 2008 16:58
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Так стражи дорожного порядка называют металлическую ленту с шипами для задержания лихачей на дорогах. Для полноты эффекта разыграли целый спектакль с погонями и задержаниями. На рацию патрульно-постовому экипажу поступило экстренное сообщение. По встречной на скорости несется автомобиль "Жигули". По предположению, водитель вооружен и особо опасен.

Подобные ситуации на дорогах не редкость. Основными причинами ДТП в Беларуси является превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Нарушителя необходимо остановить. Но оружие применяют в крайних случаях, в основном колеса ранит "Диана".

Минское ГАИ сдает экзамен. Экипаж демонстрирует навыки вождения и знание правил дорожного движения. Не сдача подобного экзамена грозит отчислением. Три сотрудника ГАИ уже потеряли свое место.
# общество

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