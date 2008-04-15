Сотрудники ГАИ соревновались в скорости укладывания "Дианы"

Так стражи дорожного порядка называют металлическую ленту с шипами для задержания лихачей на дорогах. Для полноты эффекта разыграли целый спектакль с погонями и задержаниями. На рацию патрульно-постовому экипажу поступило экстренное сообщение. По встречной на скорости несется автомобиль "Жигули". По предположению, водитель вооружен и особо опасен.



Подобные ситуации на дорогах не редкость. Основными причинами ДТП в Беларуси является превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Нарушителя необходимо остановить. Но оружие применяют в крайних случаях, в основном колеса ранит "Диана".



Минское ГАИ сдает экзамен. Экипаж демонстрирует навыки вождения и знание правил дорожного движения. Не сдача подобного экзамена грозит отчислением. Три сотрудника ГАИ уже потеряли свое место.