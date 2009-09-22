Сотрудники ГАИ сели в общественный транспорт и на велосипеды

22 сентября, в «День без автомобиля», все сотрудники Госавтоинспекции Беларуси прибыли на работу на общественном транспорте или велосипедах.

Акция проводится МВД Беларуси совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством транспорта и коммуникаций. Ее основная цель - ограничить использование гражданами автомашин для личных, производственных и служебных нужд.

Автопарк республики сегодня насчитывает около 3,2 млн. машин и мотоциклов, и это число с каждым годом увеличивается на 3-4%. Только за 2008 год в целом по стране передвижными источниками было выброшено в атмосферных воздух загрязняющих веществ в объеме 1,2 млн.т, что на 77,3 тыс.т больше (6,9%) к уровню 2007 года, при увеличении парка механических транспортных средств за этот период на 4,1%, сообщает БЕЛТА.